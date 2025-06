Bardazzi: “Piccoli due passi indietro su Kean. Pradè ha vinto su Gudmundsson”

"Sebastian Esposito è un ottimo profilo, ma non può essere un sostituto di Kean. Se va via lui ci vuole un giocatore fatto e finito. Per adesso la Fiorentina ha fatto bene, vedasi l'operazione Gumdmundsson. Pradè ha vinto la battaglia , con lo sconto sul mercato ottenuto dal braccio di ferro col Genoa. Con Palladino Cataldi sarebbe rimasto, ma si è fatta un'altra scelta. Adesso mi aspetto un grande centrocampista, un giocatore che riesce a dare una gestione della gara. Quest'anno la sfida è tenere i migliori ed aggiungere i talenti. Piccoli o Colombo sarebbero due passi indietro . Se lo United vuole vendere Hojlund io lo prenderei volentieri.

Il regista: "A centrocampo servirebbe un giocatore che equilibra, ma che ti dia la possibilità di essere pericoloso. La Fiorentina cerca un regista, e non ci piazzerà Fagioli lì. La possibilità di fare bene c'è. Non servono tanti acquisti, ma mirati. Credo che Pioli sia tornato anche per questo, e per provare a vincere un trofeo."