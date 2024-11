Bardazzi: “Palladino grande gestore. Kean un esempio, Bove può andare in Nazionale”

Chi può andare in Nazionale? A Spalletti piace molto Kayode, e lui deve sfruttare le occasioni che gli capitano come in partite come quella di oggi. Bove potrebbe guadagnarsi una convocazione in Nazionale, ma l'Italia lì ha molti giocatori. Il vice-Kean? Questa Fiorentina sta rendendo alla grande, dobbiamo provare a trovare ulteriori risorse all'interno della squadra, parlare ora di mercato non è giusto. Dal punto di vista tecnico ci può stare, ma quando vai a prendere qualcuno lo fai per rinforzare la squadra, perciò la Fiorentina non deve commettere l'errore di comprare un giocatore da lasciare in panchina. Se devi prendere un attaccante io opterei per un profilo di prospettiva che non venga a pestare le scarpe a Kean, anche se in questo momento lo potrebbero fare in pochi.