Bardazzi: “Ieri inguardabili, ma è un film già visto. Pradè lancia messaggi”

"Ieri è stata una partita inguardabile, ingiustificabile. Il problema è che questo è un film già visto, un senso di incompiutezza che non passa mai. la squadra manca in personalità, alle volte la tecnica, alle volte un centravanti. La Fiorentina più di lì non riesce ad andare, io non ho mai visto un tentativo di pressing, un tentativo di provarci sul serio. Il nervosismo era dettato dal fatto che la squadra ha capito che aveva buttato via la stagione. Non si gioca la Champions dal 2010, ma adesso cominciano a diventare tanti gli anni senza Europa League. La Conference pensavo che potesse essere il trampolino di lancio, ed invece no."