Bardazzi: “Fagioli è pronto. Sottil? La Fiorentina ha voluto rivoluzionare”

"Mi piace la scelta di Fagioli. Per me è sempre una buona idea puntare sui giovani italiani, mi sta piacendo molto, ad esempio, come si sta inserendo anche Folorunsho. Fagioli, comunque, è un giocatore pronto, anche se vorrei capire bene la bocciatura di Motta. Vedremo come vorrà schierarlo Palladino, perché è simile ad Adli, ma certamente è uno sforzo importante che fa la Fiorentina. Io sono molto contento, poi, anche per Comuzzo che resta".