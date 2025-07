Bardazzi: “È il momento di puntare dove la Fiorentina non è mai arrivata”

"Dalle parole si percepiscono determinazione e consapevolezza: è arrivato il momento di fare il salto di qualità. La conferenza stampa di Pioli è stata perfetta. È un grande allenatore, conosce bene la città e non si tira indietro. La risposta ad Allegri, il triennale, un progetto chiaro… c'è la possibilità di arrivare dove la Fiorentina non è mai arrivata."

Martinelli

"È impossibile dire quanto giocherà in stagione, ma resta a Firenze per crescere e per giocare. La Fiorentina ha studiato un percorso preciso per lui, ora è il momento di vederlo all'opera. Potrebbe trovare spazio in Conference League. L’importante è supportarlo e non avere fretta."