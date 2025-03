Bardazzi: “Domani servirà più testa che gambe. Palladino? L’ho visto risentito”

Su Fiorentina-Juventus

"Domani conterà più la testa che le gambe. L'entusiasmo dovrà portare la Fiorentina a fare una partita coraggiosa, non essere attendista, ma andare sul ritmo e sull'entusiasmo, anche perché la Juventus viene da un bruttissimo k.o. Ci vorrà una grandissima viola, comunque, ed un grande Kean per provare a portare a casa il match. Oltre a lui, anche Fagioli ha voglia di rivincita, e questo potrebbe fare la differenza. Formazione? Vorrei Gudmundsson e Kean davanti. I giocatori forti devono stare in campo se vuoi vincere le partite. In difesa? Penso che giochi Pablo Marì, anche se inserirei sempre Comuzzo. Io metterei Comuzzo, Pongracic, Ranieri. (LA PROBABILE FORMAZIONE)".