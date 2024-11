Balleri: “Goretti diventerà uno dei più bravi. Dodò o Kayode? Non ho dubbi”

Ex del Como e giocatore di lungo corso nel calcio italiano tra Serie A e Serie B, David Balleri ha parlato così del momento viola: "Palladino? All'inizio eravamo tutti dubbiosi, penso che stia facendo un lavoro eccezionale e molto di più di quello che i fiorentini si aspettavano. Il Como per essere una neopromossa è una buona squadra, con tanti stranieri che stanno entrando nella mentalità del calcio italiano. Dodò o Kayode? Preferisco Dodò, è un giocatore che attacca ma che sa anche difendere. E anche se torna dal Brasile, i viaggi intercontinentali ti fanno riposare". Da ex compagno di Goretti, proprio al Como, l'ex terzino tesse le lodi del dt viola: "Roberto è una persona eccezionale, è bravissimo, diventerà uno dei direttori più bravi d'Italia e sono contento che stia facendo bene. In questo momento la Fiorentina sta lavorando benissimo, rispetto agli altri anni hanno tutti capito come operare per arrivare in alto e restarci".