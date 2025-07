Baldini: “Pioli e Kean, che investimenti! Fiorentina può essere sorpresa”

"Più di 4 milioni a Kean sono tantissimi. E soprattutto la società non aveva mai dato così tanti soldi a un allenatore come Pioli.

Il giornalista Enzo Baldini nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno ha commentato le ultime vicende in casa Fiorentina , in primis la conferenza di presentazione di Stefano Pioli :

Gap con le altre squadre ? "È colmabile perché la Fiorentina è una bella squadra, manca davvero poco. Sono rimasti i migliori e non è ancora finita. Sta facendo un ritiro vero perché la squadra è quasi fatta. L'allenatore ha maturato grande esperienza, è uno dei quattro ad aver vinto uno scudetto negli ultimi anni. In questo momento a parte il Napoli che è avanti a tutti, la Fiorentina la metto nel gruppo e non ha niente da invidiare alle altre. La Fiorentina potrebbe cogliere tutti di sorpresa. Con Italiano la squadra fu fatta poco prima dell'inizio, l'anno scorso una preparazione intera con i giocatori che poi se ne sono andati. ".

Kean? "Non ho mai creduto che andasse via con la clausola rescissoria, sono convinto che sia un valore aggiunto e farà ancora meglio quest'anno. Più di 4 milioni a Kean sono tantissimi e rappresentano un investimento. E soprattutto la società non aveva mai dato così tanti soldi a un allenatore come Pioli. Vuole riprendersi quello che non era riuscito a fare qualche anno fa, fare meglio della prima avventura in panchina a Firenze".