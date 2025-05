Baldini: “Fiorentina, ecco chi terrei in estate. Palladino? Troppi problemi”

"I nostri giocatori più importanti, al di là di Gosens e De Gea, non sono più quelli di prima. Ad esempio, Kean sembra stanco. Contro il Betis, comunque, non avrei mai tolto Fagioli. Richardson? È un ragazzo. Non dico un Primavera, ma è prematura la sua presenza in prima squadra. Folorunsho? È una delusione. Gli altri, invece, non danno proprio nulla: Zaniolo su tutti, ma anche Beltran è calato".