Intervenuto a Pentasport su Radio Bruno, Enzo Baldini ha espresso il suo punto di vista sullo stato attuale della Fiorentina e sul campionato che sta per cominciare.
news viola
Baldini: “Fiorentina dietro a Inter e Napoli. Mandragora? La deve finire”
"Vedo una Fiorentina pronta. Mancano solo le ultime operazioni di mercato. Quest’anno la Fiorentina doveva fare poco, ma è stata bravissima a non vendere i pezzi migliori. Sono arrivati giocatori importanti. La Fiorentina vista a Manchester può battere anche il Napoli campione d’Italia."
Baldini ha poi commentato il contesto della Serie A:"Il campionato italiano non è certo quello con più appeal, ma è sicuramente il più incerto di tutti."
Su Comuzzo e le possibili cessioni:"Abbiamo visto come certe squadre inglesi possano serenamente permettersi di arrivare ai famosi 40 milioni. Saranno i vari Beltran e Ikoné ad aiutare la Fiorentina con la loro cessione."
Una riflessione anche su Mandragora:"A me piace. Questi giocatori la devono finire: appena fanno due gol e una rabona, vanno a chiedere infiniti aumenti."
Infine, la previsione sulla griglia di partenza:"Fiorentina dietro solo a Inter e Napoli, ma ci sono tante squadre tutte insieme. Seguendo questo ragionamento, la Fiorentina potrebbe pure arrivare settima."
© RIPRODUZIONE RISERVATA