Baldini: “Fiorentina dietro a Inter e Napoli. Mandragora? La deve finire”

Il commento di Enzo Baldini

Redazione VN 14 agosto - 19:28

Intervenuto a Pentasport su Radio Bruno, Enzo Baldini ha espresso il suo punto di vista sullo stato attuale della Fiorentina e sul campionato che sta per cominciare.

"Vedo una Fiorentina pronta. Mancano solo le ultime operazioni di mercato. Quest’anno la Fiorentina doveva fare poco, ma è stata bravissima a non vendere i pezzi migliori. Sono arrivati giocatori importanti. La Fiorentina vista a Manchester può battere anche il Napoli campione d’Italia."

Baldini ha poi commentato il contesto della Serie A:"Il campionato italiano non è certo quello con più appeal, ma è sicuramente il più incerto di tutti."

Su Comuzzo e le possibili cessioni:"Abbiamo visto come certe squadre inglesi possano serenamente permettersi di arrivare ai famosi 40 milioni. Saranno i vari Beltran e Ikoné ad aiutare la Fiorentina con la loro cessione."

Una riflessione anche su Mandragora:"A me piace. Questi giocatori la devono finire: appena fanno due gol e una rabona, vanno a chiedere infiniti aumenti."

Infine, la previsione sulla griglia di partenza:"Fiorentina dietro solo a Inter e Napoli, ma ci sono tante squadre tutte insieme. Seguendo questo ragionamento, la Fiorentina potrebbe pure arrivare settima."