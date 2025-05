Baiano: “Facile urlare ‘spendere’. Ma Commisso ha speso, giusto chiedere di più”

Le parole dell'ex viola: "Se Italiano avesse avuto un centravanti come Kean, la Fiorentina tutti gli anni si sarebbe qualificata per la Champions League"

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto questa sera durante il Salotto Viola su Italia7. Ecco le sue parole: "Battere l'Udinese e chiudere in bellezza? Sarebbe molto importante chiudere con una vittoria e magari qualificarsi in Conference, purtroppo non dipende dai viola. In ogni caso la Fiorentina dovrà impegnarsi per fare il suo e andare a vincere a Udine.