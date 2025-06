Baiano: “Dzeko grande acquisto. Gudmundsson? Non si trova di meglio”

Il grande ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno.

Redazione VN 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 19:33)

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco "Ciccio" Baiano ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sui gigliati e sul loro mercato. LE ULTIME NEWS

"Dzeko è un acquisto importante. È un giocatore che sta bene fisicamente e di testa, ed anche quest'anno ha fatto tanti gol. L'unica cosa che mi preoccupa, e che deve avere continuità. Non è giocatore da ultimi 15 minuti, data la stazza che ha ed i minuti che gli servono per scaldarsi. Comunque, tecnicamente è molto dotato, ed anche fisicamente. In area di rigore ha sempre fatto gol, quindi è davvero un grande acquisto. Con Kean lo vedrei molto bene, si possono integrare. In generale, i giocatori bravi si trovano sempre bene insieme in qualche modo".

Su Gudmundsson "Gudmundsson ad inizio anno ha avuto il processo che lo ha appesantito di testa. Ha saltato parte della preparazione, e poi si è infortunato. È arrivato in una piazza molto esigente come Firenze, che è stata anche magnanima con lui. Sicuramente è un giocatore di talento, la Fiorentina ha usufruito di un prestito molto oneroso, spendendo già 8-9 milioni, perché non spenderne altri 17 per tenerlo? Anche perché per quella cifra in giro non si trovano giocatori di quel calibro".

Su Pioli e Commisso — "Sono contento della scelta della Fiorentina, che prende una persona capace, per bene, e che ha vinto. Non ricordo un suo anno brutto, ha sempre portato risultati. Ha tanta esperienza, e può metterla a disposizione della società. I viola hanno preso il miglior allenatore che c'era al momento sul mercato. Commisso? Ha detto che non è mai una questione di soldi, e questo è stato un po' un autogol".