Baiano: “Cosa manca a Kean per fare come Bati. In Slovenia i viola non sbaglieranno”

Sulla partita di Celje: "Non credo ci siano pericoli che i giocatori sottovalutino la partita. I viola hanno in testa solo un obiettivo: vogliono tornare in finale di Conference. Sinceramente credo anche che Palladino non farà troppo turnover. Si tratta di una partita fondamentale per la stagione viola in cui l'ideale sarebbe chiudere la pratica qualificazione. Ma non ho dubbi che la Fiorentina l'affronterà con la testa giusta e farà una grande partita. Tra l'altro in un momento del genere, in cui arrivano i risultati, non senti più di tanto neppure la fatica"