Baiano: “Club manager? Perché non Batistuta. Lui sì che verrebbe ascoltato”

L'ex viola Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Bruno del momento viola: "Può far gola la panchina della Nazionale a Pioli? L'Italia è la massima aspirazione per un calciatore e per un tecnico, ma sarei contento di un ritorno di Stefano a Firenze, è una persona seria che quando è stato qui ha fatto bene ed è molto legato alla Fiorentina.