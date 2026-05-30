Attesa per Grosso, Marchini: “Mi ricorda l’arrivo di Italiano”

“È qualcosa di molto positivo e produttivo. Credo che sia anche un cambio di tendenza sotto certi aspetti. È il risultato di una filosofia che la Fiorentina porta avanti da anni: costruire i giocatori in casa, tenerli sotto controllo, farli crescere in un ambiente strutturato e a stretto contatto con la prima squadra e con tutte le altre giovanili”.

Il giornalista ha ricordato come, prima della nascita del Viola Park, il settore giovanile fosse sparso in diverse strutture:

“Una volta le giovanili erano distribuite in varie sedi. Oggi invece tutto è concentrato in un unico centro e questo facilita il percorso di crescita dei ragazzi”.

“La Fiorentina va controcorrente sugli italiani” — Marchini ha evidenziato anche l’attenzione della società verso i giovani italiani:

“La Fiorentina sta andando un po’ in controtendenza. Cerca di utilizzare giocatori italiani e non soltanto sulla carta, ma anche sul campo. Mi viene in mente la Conference League, dove in alcune partite c’erano addirittura otto o nove italiani in formazione. Non basta parlare di valorizzazione dei giovani: bisogna avere il coraggio di farli giocare”.

“Paratici? Continuerà questa linea” — Guardando al futuro, Marchini ritiene che l’arrivo di Fabio Paratici non comporterà uno stravolgimento della filosofia del club:

“Mi aspetto che la Fiorentina continui a valorizzare i giovani e che Paratici segua questa linea. Mi risulta che sia molto attento a questi aspetti e anche a profili italiani che stanno maturando esperienze all’estero e che potrebbero diventare opportunità interessanti per la prima squadra”.

“Grosso sempre più vicino, ma servono ancora alcuni passaggi” — Sul tema allenatore, Marchini conferma che Fabio Grosso resta il grande favorito per la panchina viola:

“Le indicazioni sono quelle che leggiamo e ascoltiamo tutti i giorni. È un’operazione non particolarmente complessa, ma delicata. Quando si tratta un allenatore sotto contratto con un’altra società servono pazienza e attenzione per sistemare ogni dettaglio”.

L’attuale tecnico del Sassuolo deve infatti definire la propria uscita dal club neroverde prima di poter formalizzare l’accordo con la Fiorentina:

“Bisogna fare tutti i passaggi necessari per evitare sorprese. È una situazione che ricorda, pur con le dovute differenze, quella che si verificò quando la Fiorentina andò a liberare Italiano dallo Spezia. Non credo ci siano ostacoli particolari, ma occorre attendere”.

Capitolo Vanoli: “Oggi scade l’opzione” — Marchini ha poi ricordato un dettaglio contrattuale riguardante Paolo Vanoli:

“Oggi scade l’opzione per il rinnovo automatico del contratto. È un tassello che deve andare a posto. Poi è chiaro che nel calcio può succedere di tutto, ma sinceramente mi sembrerebbe un cambio di scenario molto importante rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni”.

“Le gerarchie della Serie A potrebbero cambiare” — Infine, uno sguardo al prossimo campionato, che secondo Marchini potrebbe presentare equilibri diversi rispetto al passato:

“La Fiorentina deve ancora definire molte cose: struttura societaria, allenatore e rosa. Inoltre stiamo assistendo a un enorme rimescolamento delle panchine. Non pensavamo di vedere così tanti cambiamenti, da Conte a Napoli fino alle situazioni di Bologna e Fiorentina. Tutto questo potrebbe ridisegnare le gerarchie del campionato”.