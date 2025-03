Ascari: “Zaniolo lascia perplessi. Adli? In mezzo non cambierei nulla”

Ascari ha anche parlato del centrocampo, che a suo avviso, nonostante il rientro di un giocatore come Adli, non andrebbe toccato: “Non cambierei il trio Fagioli, Cataldi e Mandragora. Cataldi è fondamentale e sta diventando un leader, mentre il centrocampo è stato cruciale nella vittoria contro la Juventus. Non vedo motivo per abbandonare il 3-5-2, non tornerei indietro. Alcuni giocatori, come Colpani, potrebbero essere sacrificati, mentre con Gudmundsson in forma, le possibilità per Beltran e Zaniolo sono ridotte.”