Amoruso: “Zaniolo? Firenze il posto giusto. E Comuzzo lo lascerei partire”

"Folorunsho va bene come acquisto, Pablo Marì vedremo. Zaniolo? Bisognerà vedere se avrà quella grinta e quella voglia di mettersi in mostra che ha avuto nel suo periodo migliore. Firenze potrebbe essere il posto giusto per lui per rilanciarsi, anche perché in quel ruolo i viola non hanno molti giocatori, ed inoltre il modulo utilizzato potrebbe valorizzarlo. Le problematiche fisiche? Ci sono state, auguriamoci che non arrivino di nuovo. Il giocatore, comunque, negli anni si è evoluto tatticamente, anche perché se non fosse stato così, non sarebbe rimasto a certi livelli".