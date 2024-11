Amoruso: “Turnover? Anche meno. Ma la strada viola è tracciata”

Ospite negli studi di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento viola: "Non era facile tornare dalla sosta e mantenere la concentrazione in campo, ogni avversario adesso vuole farti lo scalpo. C'è tanto entusiasmo, tanti giovani, tante situazioni nuove perché quasi tutti i ragazzi, a parte De Gea e un po' Gosens, non sono mai stati abituati ad avere un ruolo importante in una squadra che si gioca un campionato o una coppa. Il Como era comunque una squadra ostica, aveva qualità ma tranne quei 15/20 minuti nel secondo tempo la squadra ha sempre dato l'impressione di essere solida. Classifica? Siamo solo all'inizio della stagione ma se inizi a coltivare questa voglia e questa determinazione il percorso è tracciato e lo standard è quello lì.

Turnover? Anche a Cipro non avrei fatto così tanti cambi, ma solo 4/5 per sistemare il risultato nel primo tempo e avviare la partita su binari tranquilli. La mentalità di questa Fiorentina è bella, sta coinvolgendo anche chi non è titolare e che fino all'anno scorso avevano deluso come Sottil e Beltran. Giocare con gli stessi undici per 60 le partite non è possibile, già giovedì c'è da fare punti per gestire in maniera meno dispendiosa le ultime del girone. L'input è quello di partire forte e già nel primo tempo fare il vuoto".