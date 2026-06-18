Il caso Antognoni-Fiorentina sta facendo discutere un'intera città. Lorenzo Amoruso ha detto la sua a Tmw Radio:
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Amoruso sul caso-Antognoni: “Noi ex viola non veniamo considerati qui”
La querelle tra Antognoni e la Fiorentina sta facendo discutere Firenze
Capisco Giancarlo, e capisco che non si senta partecipe della squadra, dato che certe cose sono successe negli anni. Sempre su questo, anche io non sono stato chiamato, ho vinto due trofei in questa città. Non c'è un grande atteggiamento verso gli ex qui. Non veniamo considerati come grandi ex.
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