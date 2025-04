Amoruso secco su Comuzzo: “Se arriva un’offerta, la Fiorentina lo vende”

Amoruso ha poi analizzato la difesa della Fiorentina : "Ieri, sulla fascia sinistra, la squadra ha sofferto molto, con l'esterno avversario, Matko, che ha avuto diverse occasioni per andare al tiro. Per quanto riguarda Comuzzo, al posto di Pongracic potrebbe sicuramente fare bene , ma oggi, considerando la solidità del croato, non vedo motivo per toglierlo. Comuzzo da centrale, lo vedo un po' in difficoltà. Dipende molto da che tipo di difensore la Fiorentina lo vuole far diventare."

L'ex difensore ha anche accennato a possibili scenari di mercato: "Se in estate arrivano 40 milioni da Milan o Napoli per Comuzzo, la Fiorentina lo vende. Se vuoi migliorare la squadra, servono quei 60-70 milioni. Chi ha più mercato in questa squadra? Kean va bene, ma Comuzzo è uno dei giocatori più appetibili. Sarebbe un peccato, ma bisogna entrare nella logica della Fiorentina: se c'è da fare un sacrificio, si fa. Comuzzo è un giocatore istintivo, reattivo. Se riesce a lavorare sulla sua testa e sulla maturità, può diventare un grand difensore. Ha delle caratteristiche rare sul mercato, ma non si sa quando questa maturità arriverà. E non dimentichiamoci che, se la Fiorentina lo vendesse, farebbe una plusvalenza del 100%. Fino ad oggi, non credo che la società possa cambiare atteggiamento sul mercato: come ha venduto Vlahovic a 75 milioni e Nico a 40, potrebbe fare lo stesso con Comuzzo."