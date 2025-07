Amoruso: “Pongracic ha grandi qualità. Pioli dovrà valutare ogni centrale”

L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina

Redazione VN 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 19:04)

L'ex viola Lorenzo Amoruso ospite nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno, ha parlato di moltissimi temi di casa Fiorentina:

"E' difficile trovare il regista classico nel mondo del calcio moderno. A centrocampo, adesso, sono due i giocatori che distribuiscono i palloni in mezzo al campo. Oggi servono tanti giocatori fisici. Kessié? E' difficile che possa arrivare a Firenze. Il suo stipendio è proibitivo per la Fiorentina e non credo che abbassi il suo ingaggio per tornare in Italia."

La preparazione viola — "In preparazione è giusto fare delle amichevoli più blande, come sta facendo la Fiorentina. Il campionato è finito poco tempo fa e non credo che la squadra abbia perso la propria forma fisica. E' giusto provare il nuovo atteggiamento tattico con club minori e più piccoli. Queste partite servono anche per scoprire qualche giocatore, che inizialmente non consideravi. I giovani devono vivere questo periodo con grande serenità e non strafare. E' importate fare in campo soltanto le cose per cui ti senti capace."

Pongracic — "Pioli deve valutare tutti i giocatori. Tante cose cambieranno in queste settimane. In questo momento è difficile parlare di un possibile 11 titolare. Credo che l'allenatore conosca benissimo le qualità di ogni giocatore. Valuterà tutto, per cercare di ottenere il massimo. Magari mettendo in competizione ogni centrale tra di loro. Vorrà creare quella sana competizione interna che può fare solo bene. Pongracic può adattarsi al centro della difesa, ma solo se sta benissimo fisicamente.