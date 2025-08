Amoruso: “Pongracic ha grandi qualità. Comuzzo? La Fiorentina avrà un piano b”

"Ci sono diverse situazioni che hanno portato allo spostamento di Pongracic . Sicuramente ha inciso Pioli, ma soprattutto le condizioni fisiche . Ci aveva fatto vedere lo scorso anno, le sue qualità tecniche e la grande velocità. Per cui il ruolo di centrale nei tre è perfetto per lui. La sua fisicità lo aiuta molto in questo senso. Con Palladino la difesa non funzionava bene. In questa stagione potrà fare benissimo."

Comuzzo

"Se l'offerta per Comuzzo arrivasse l'ultima settimana di mercato, il giocatore potrebbe valere anche 40 milioni. Credo che la Fiorentina, in caso, avrà già pronto il piano b. Il club viola non può rifiutare ogni grande offerta per i propri big. In caso di partenza non bisognerà gridare allo scandalo."