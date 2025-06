Amoruso: “Come giocherà Pioli? Io mi immagino questa mossa tattica”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così dei movimenti attorno alla Fiorentina: "Non si può arrivare a fine agosto con la squadra che non è almeno al 90%, occorre un tot di tempo per conoscersi e giocare insieme nel precampionato, quando il risultato conta è ormai troppo tardi. Sto apprezzando tantissimo questi due-tre innesti per tempistiche e il riscatto di Gudmundsson. Dzeko è stato preso perché c'è l'incognita Kean e l'offerta monstre dall'Arabia. Adesso sta a lui, ma è una situazione che può diventare un po' scomoda. E' giusto che sia arrivato un altro attaccante anche se ha 39 anni, ma per quello che abbiamo visto è un giocatore che sa fare tante cose là davanti perché può fare la prima punta ed è un giocatore di raccordo.

La Fiorentina non può permettersi fenomeni, ma giocatori di fascia medio-alta come Fazzini pronti ad esplodere. Un giocatore viene scelto per caratteristiche tecniche e non per il tifo, se poi hai la bravura di farti entrare mentalità e senso di appartenenza, tradizione e il peso specifico della maglia, queste cose sono apprezzate. La pressione che c'è a Firenze non c'è da tante altre parti, le aspettative sono alte perché non si vince un trofeo da 24 anni. Pioli e i giovani? Al Milan non ne ha avuti molti, qua avrà un misto tra gente di esperienza e ragazzi e per avere un buon equilibrio in squadra serve il mix giusto. Fazzini è un giocatore che si butta dentro, ci mancava come caratteristiche uno così, può essere anche un titolare.