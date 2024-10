Amoruso: “Peccato la sosta adesso. Pongracic? Qualcosa è stata taciuta”

Dispiace sia arrivata la sosta nel momento migliore della Fiorentina. D’altro canto ha permesso a Palladino di lavorare ancora con la squadra e limare tutti quei dettagli e quegli errori visti nelle prime giornate. Pongracic? Qualcosa è stata taciuta, ormai è acclarato che non sia stato un risentimento. Ci sarà stata sicuramente una ricaduta, e lì è peggio…Lo aspettiamo con tanta ansia, per fortuna la difesa sta facendo bene. In questo momento comunque non lo farei giocare anche se fosse disponibile. Moreno? Va adattato e capito. Viene da un mondo diverso, da un campionato lontano dal nostro, con un modo totalmente diverso di difendere.