Amoruso: “Palladino è in grande confusione. Col Como erano in 4 fuori ruolo”

Su Pradè e Palladino

"Credo che le sue parole siano normali, il direttore è superiore all'allenatore. Ognuno deve dare conto a chi comanda. Probabilmente non è soddisfatto, in base al mercato che fai hai certe aspettative. Ad inizio stagione ha funzionato questa strategia. Il problema più grosso è la confusione di Palladino. Domenica andava sostituito solo Kean. Per cambiare lui è stato stravolto un sistema, almeno 4 giocatori hanno reso al di sotto. Hai mandato via gli esterni, e domenica hai giocato con due esterni adattati. Folorunsho ha ostacolato anche Dodò. Non avendo Kean questa partita la devi preparare benissimo. Beltran non ha niente per fare l'esterno sinistro. Così come Fagioli non ha il passo per giocare lì. La partita con l'Inter era una forzatura, anche se l'ha costruita bene"