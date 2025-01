Amoruso: “Pablo Marì non serve. Ed ecco di chi prenderà il posto Folorunsho”

"Mercato? La Fiorentina non può permettersi di andare a fare altri buchi nell'acqua, anche perché sinora alcuni giocatori come Pongracic e Colpani stanno deludento molto. Il flop di Colpani, ad esempio, ha lasciato un vuoto dopo l'addio di Nico Gonzalez. Luiz Henrique? Ha fatto male al Betis Siviglia, ma era giovanissimo. Nel Botafogo quest'anno ha iniziato a giocare bene ritrovando anche la nazionale. Ha passo, ha gamba ed un buonissimo piede. Il problema più grosso, secondo me, è che il Presidente del Botagofo è lo stesso del Lione, in grossa difficoltà economica, che lo vuole vendere a non meno di 30 milioni".

Su Pablo Marì e sull'assetto difensivo viola

"Pablo Marì? Ha 31 anni e non mi sembra un fenomeno. Inoltre, non mi sembra che la difesa del Monza vada benissimo comandata da lui, e la Fiorentina ha già 6 difensori in rosa, e non sa giocare ancora bene a 3 dietro. Comuzzo non è un centrale da 3 in difesa, ad esempio".