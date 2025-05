Amoruso: “Niente tabula rasa. Palladino potrebbe avere senso, ma con paletti”

Betis e Venezia? "Due botte pesantissime, ma c'è da aspettare il termine della stagione per tirare una riga ma queste due settimane per capire che intenzioni ha questa società. La piazza è esplosa, non so cosa vorrebbe dire ricominciare la stagione con un allenatore che non è benvoluto. Bisogna stare calmi, non essere affrettati e prendere decisioni per il meglio. Non sono mai stato per il "tabula rasa", a meno che non ci sia stato un evento particolare. Non è detto che sempre vada bene, anzi nella maggior parte dei casi non lo fa. Vorrei sentire qualcuno che ad inizio dell'anno dica qual è l'obiettivo, in modo chiaro. Non sarebbe male avere un dirigente ex calciatore. È stata un'annata davvero pazzesca, hai avuto squadre in crisi per tre quarti della stagione: Juve, Milan e Roma. Dopo una vita hai vinto contro tutte le squadre più blasonate, il problema è che hai lasciato per strada 5 punti con Monza e Venezia, 3 col Verona, 2 al Torino e 3 all'Udinese".