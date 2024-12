Amoruso: “Mercato di gennaio complicato, ma so di due colpi”

L'importanza di Bove ed il prossimo mercato

"Bove? Era un giocatore che stava dando il meglio di sé. A Firenze stava dando molto di più che a Roma. Qui aveva una condizione strepitosa in campo. Mercato di gennaio? È molto complicato. Trovare dei sostituti non è affatto facile. So che la Fiorentina, comunque, ha un paio di colpi da provare. Sicuramente un esterno offensivo e un attaccante, anche se per quest'ultimi c'è un po' di penuria in giro. Io andrei a prendere giocatori giovani da far crescere, oppure giocatori esperti che trovano poco spazio altrove. Bisogna sperare che il Presidente abbia voglia di spendere. Se la Fiorentina, poi, riuscisse a piazzare in uscita anche Ikone e Biraghi, sarebbe l'ideale".