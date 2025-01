Amoruso: “Mercato, bisognava intervenire subito. Adesso sono rientrate tutte”

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina: "Colpani? Quel cambio a un minuto dalla fine non l'ha capita nessuno, nemmeno Palladino forse. Non può essere diventato un brocco, sicuramente ha dei limiti, ma perché insistere a farlo giocare alto a destra? Con i problemi che ci sono stati a centrocampo, Palladino avrebbe dovuto provarlo mezzala nei tre in mezzo, anche perché abbiamo visto tutti la sua timidezza nel puntare l'uomo. Quale opzione domani per sostituirlo? Io andrei su un 4-4-2 per proteggersi dalle ripartenze della Lazio. Non giocherei con un undici troppo offensivo ma solido, sfruttando le opportunità che avrà Kean contro una difesa fallosa e un po' legnosa. Non avendo la squadra al 100%, soprattutto a centrocampo, farei le cose semplici.