Amoruso: “L’assenza di Kean credo abbia favorito Gudmundsson. Vi spiego”

Il vuoto lasciato da Dodò non è semplice da colmare: “Non c’è nessuno con le sue stesse caratteristiche. Il sostituto dipenderà dalla capacità individuale di interpretare il ruolo di esterno destro. Serve adattarsi, non ci sono altre strade.”

Uno dei temi caldi è Fagioli, apparso sottotono nelle ultime uscite: “Non penso sia un problema psicologico. Credo più che altro sia una questione di adrenalina e continuità. Ha avuto un grande inizio, ora è leggermente in calo. Lo farei rifiatare. In panchina c’è Adli, che fino a poco fa era un punto fermo della squadra. Va tenuto in considerazione, anche in ottica semifinale.”