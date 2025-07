Amoruso: “Kessié ha ancora fame? In Arabia ai limiti del professionismo”

"Kessié ha caratteristiche importanti, era un giocatore di qualità e di quantità ma non so come si è gestito in questi anni in Arabia"

Redazione VN 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 19:00)

L'ex viola Lorenzo Amoruso ospite nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno:

Kessié e Sohm? "Sono due giocatori totalmente diversi, Kessiéè uno già fatto e Pioli lo ha già avuto. Ha un ingaggio assurdo, (14 milioni ndr) per un anno ancora. Ha caratteristiche importanti, era un giocatore di qualità e di quantità, ma non so come si è gestito in questi anni in Arabia. Un giocatore discreto, ma c'è l'incognita dei due/tre anni fuori dal professionismo o quasi. Da capire se vuole abbassarsi l'ingaggio, se ha ancora fame di venire in una piazza dove ora ce n'è tanta e lui negli ultimi tempi l'ha appagata con montagne di soldi".

Sohm? "È un investimento diverso, un giocatore che non è ancora definito, non ha lasciato il segno. C'è da capire che tipologia di investimento vuole fare la Fiorentina, anche in vista del futuro. Creare una squadra pronta ora, ma sulla quale si può lavorare anche in prospettiva. Aspetto con ansia i giocatori che arriveranno a Firenze, i nomi sono discreti ma c'è da trovare la capacità di intravedere in questi giocatori la voglia di venire qui e fare bene, specie in Kessié dopo gli anni in Arabia".