Amoruso: “In avanti non hai schemi. Palladino mi è sembrato impotente”

"La differenza fra Fiorentina e Parma è abbastanza evidente, penso che la preparazione della partita non sia stata perfetta. In passato avevi già fornito prestazioni simili contro squadre piccole, è stata una partita amorfa, non c'è stata la capacità di arrabbiarsi in campo, è stato tutto tranquillo. Troppo poco per una Fiorentina che vuole raggiungere certi traguardi. Nel secondo tempo nulla ti vieta di cambiare modulo. Se sullo 0-0 non segni, perchè continui a tenere 3 centrali? Mettiti a 4 ed inserisci degli attaccanti come Zaniolo. In avanti non abbiamo schemi. Lasciare 3 centrali non serve a nulla, vuoi dare il contentino a Comuzzo?"