Amoruso: “I fiorentini si stanno abituando bene. Sottil? Mi fa arrabbiare!”

I fiorentini si stanno abituando troppo bene (ride ndr). D’altronde vedere 15 gol in tre partite non è una cosa che capita spesso….La Roma non ha mai dato preoccupazione ai viola per tutto l’arco della partita. Non vorrei essere dirigente della Roma in questo momento, hanno una bella patata bollente tra le mani. Balotelli? Lasciamo perdere dai. Ha già messo le mani avanti dicendo che avrà bisogno di tempo…Sottil? Gli ho dato soltanto 6 per punirlo. Un giocatore con le sue caratteristiche mi fa arrabbiare che non le sfrutti. Ho visto un atteggiamento positivo, ha sfidato tutti palla al piede. Mi piace questa sua sfrontatezza, vorrei rivederla sempre.