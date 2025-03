Amoruso: “Gudmundsson è stratosferico adesso. La coreografia? Ecco cosa so”

"La squadra anche nel secondo tempo ha avuto la voglia di lottare, non con un gioco spettacolare. Ma in genere la squadra nella ripresa faticava. Non ricordo parate di De Gea e due-tre uomini hanno iniziato sbocciare. Gudmundsson deve giocare sempre , spero che l'evoluzione della squadra non sua finita qui. Il Pana era nettamente inferiore, e lì dovevi vincere, facendolo bene. Con la Juve siamo stati bravi a compattarci centralmente, a differenza dell'andata. Si è vista una squadra che aveva voglia di lottare, il problema è che mancano 9 giornate alla fine. Con il Celje devi affrontarla bene, per indirizzare il risultato subito"

I singoli e la coreografia

"Non ho mai capito la situazione di Gudmundsson. Adesso è in una condizione fisica stratosferica, dopo alcuni infortuni. Non ha troppi compiti difensivi, a differenza di Beltran. Ma lui vede la porta, sa creare. Serve la continuità adesso, siamo comunque ottavi in classifica. Comuzzo? Essere il centrale della difesa a 3 è dura, detti i tempi in uscita. Ancora non mi sembra uno che parli molto con i compagni e che gesticoli. Dodò a destra tira la carretta, e per fortuna non va in Nazionale. Cataldi ha iniziato a girare bene, ed i due davanti lottano, si cercano e si trovano. Io ho saputo che solo 4 persone conoscevano il contenuto della coreografia. Altrimenti in questura non avrebbero mai dato l'assenso a questa cosa. Probabilmente era stato portato qualcos'altro"