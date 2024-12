Amoruso: “Ecco il problema di Ikonè. Domani mi aspetto un cambio di modulo”

"Il turno preliminare contro il Twente fu tosto ma lì si giocò bene, e non mi aspettavo grandi partite in Conference. Mi aspettavo invece la voglia di quelli che hanno giocato meno di dimostrare a Palladino che potevano giocare di più. Abbiamo sofferto quasi con tutti e spesso hai vinto perchè le squadre erano scarse. Siamo nell'era in cui le squadre vinco in 18, soprattutto con i 5 cambi. I giocatori sanno se stanno dando il massimo, e le sorprese possono essere dietro l'angolo. Tolti noi ed il Chelsea le altre favorite non sono passate direttamente. La Fiorentina ha fatto il suo."