Amoruso: “Difesa sistemata, ma poco incisivi. Serve un centrocampista in più”

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così il momento viola dopo lo 0-0 del Castellani contro l'Empoli: "Cambio dalla difesa a tre a quattro? Si è visto che la squadra conceda meno, oggi la Fiorentina non ha concesso niente all'Empoli. La Juventus ha fatto una figuraccia al Castellani, gli azzurri sono una squadra solida che ha messo paura a tutti sia con i titolari che con le riserve in Coppa Italia con il Torino. Questa Fiorentina ha avuto un "trauma" e sta attraversando una rivoluzione da qualche mese.

La squadra ci sta mettendo un po' ad integrarsi, stiamo sacrificando alcuni giocatori come Gosens che non ha trovato sbocchi perché Kouamé non gli ha mai concesso la superiorità numerica. Colpani non ha fatto così male, ma dei movimenti buoni perché Dodò aveva sempre campo libero. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni da gol, a loro non hai concesso nessuna occasione vera. Alla fine però ci sono state tante situazioni, ma pochissime chance vere e la sensazione di poter segnare. Nel secondo tempo la squadra è calata fisicamente, serve un centrocampista in più. Nel complesso però la squadra ha ritrovato tranquillità nel giocare a quattro".