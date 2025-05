Amoruso: “Conference? Coppettina, ma adesso Fiorentina favorita. Basta alibi”

"Errori da non ripetere: rosa corta e nodi irrisolti" — “Non si possono più vedere certi errori come l’assenza di alternative a Kean e Dodò. Ieri il primo tempo è stato snervante, e la Fiorentina è stata aiutata dall’autogol di Bijol. Ma alla fine la squadra ha voluto la vittoria. Adesso però non ci sono più scuse: hai posto le fondamenta, l’anno prossimo serve una rosa completa e competitiva.”

Amoruso ha poi sollevato dubbi su alcune operazioni di mercato:

“Fatico a pensare che Colpani e Folorunsho vengano riscattati. Hanno deluso. Colpani è stato irriconoscibile rispetto alla scorsa stagione.”

"Mandragora e Dodò tra i migliori, ma il brasiliano va gestito ora" — Tra i promossi della stagione:

“Mandragora ha fatto una grande annata. Non solo per i gol, ma per la continuità. E poi Dodò: per me è il miglior laterale destro del campionato. A differenza di Di Lorenzo o Dumfries, che hanno una squadra che li supporta, lui si costruisce le giocate da solo.”

Ma proprio su Dodò, Amoruso è chiaro:

“Ha contratto fino al 2027. Se non rinnova, questa è l’ultima estate utile per venderlo bene. Dopo rischia di svalutarsi.”

"Gudmundsson mal utilizzato, Fagioli da recuperare" — “Gudmundsson non è stato messo nelle condizioni giuste. Lanci lunghi su Kean non aiutano un trequartista come lui. Ieri a Udine ha saltato due uomini con una facilità disarmante. Va valorizzato meglio.”

Su Fagioli:

“È giovane, ha talento, ma le questioni extra-campo pesano. È normale che abbia perso lucidità. Non si può però mettere in discussione la sua qualità.”

"Kean importante ma non basta. Serve un piano B" — “Kean fa reparto da solo, ma non puoi pensare di appoggiarti sempre e solo su di lui. Anche lui può avere giornate storte. Palladino dovrà trovare varianti nel gioco offensivo.”

"Coppa Italia: la scorciatoia per l’Europa" — In chiusura, Amoruso sottolinea un obiettivo da non fallire:

“La Coppa Italia deve essere un’opzione concreta. È la strada più breve per l’Europa League. Con tutto il rispetto, non si può uscire contro l’Empoli come è successo quest’anno.”