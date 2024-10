Amoruso: “Con il Milan durissima. Adli? Titolare con Bove e Cataldi”

Per fortuna giovedì è arrivata la vittoria, va presa cosi questa partita. Serviva più qualità e fraseggi, non ho visto nulla di ciò. Le seconde linee ci hanno messo davvero poco del loro per fare bene. Adesso servono i punti, i quali danno tempo per lavorare con più serenità. Domani sarà durissima con il Milan, devi essere al 100% e non sbagliare niente. Giocando contro quattro attaccanti servirà una collaborazione difensiva di tutti. Chi con Adli? Deve giocare sempre , lo vedrei bene con Bove e Cataldi. L’attacco può essere anche con Gudmundsson dietro Beltran e Kean, magari facendo riposare Colpani che per il momento sta deludendo