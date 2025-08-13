Amoruso: “Comuzzo via per 35 milioni? Sì. Ecco cosa manca a questa squadra”

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina. Le sue parole:
Il primo tassello è stato quello di confermare i giocatori più importanti della passata stagione. Già quello aveva fatto presagire che ci sarebbe stata l'intenzione di dare a Pioli un progetto importante fra le mani. Quello è stato un periodo complicatissimo, ma la dirigenza viola lo ha gestito bene. Adesso hai una squadra ben collaudata. Le migliori stagioni che ho fatto da giocatore sono quelle dove facevamo una grandissima preparazione e avevamo le gambe imballate. A questa squadra penso che mancano ancora 2/3 acquisti per aver la rosa al completo. Nicolussi Caviglia mi piace, ne avevo già parlato ad inizio calciomercato che sarebbe stato il profilo giusto per il centrocampo. Serve trovare anche un profilo che vada a spaccare le linee difensive avversarie, perché Kean lo fa, ma è il solo. Gudmundsson e Dzeko hanno altre caratteristiche. Se esce Kean serve uno che faccia lo stesso tipo di lavoro. Se con la permanenza di Mandragora serve un altro centrocampo? Credo che lo prenderanno a prescindere. La Fiorentina vuole avere una corporatura sostanziosa, non vuole far sì che il livello si abbassi con le sostituzioni. Comuzzo via per 30/35 milioni? Brutto da dire, ma dipende quando arriverà questa richieste e se la Fiorentina ha già un nome da andare a prendere per sostituirlo. Io lo farei, ma perché i viola non sono in grado di trattenere certi giocatori.
