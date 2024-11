Amoruso: “Beltran non un titolarissimo. Vice Kean? Faccio il nome di Milik”

Lorenzo Amoruso , ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il "Pentasport":

Purtroppo chi ha saltato la preparazione estiva, essere al 100% fisicamente è difficile, vedi Gudmundsson. Beltran? È un giocatore importante, ma non un titolatissimo. L’islandese ha più colpi in canna e ti può svoltare di più le partite. Sono convinto che la Fiorentina a gennaio cercherà di fare qualcosa, magari un giovane che da altre parti ha le porte chiuse. Oppure un Milik, che a Torino non trova spazio e potrebbe venire qui a fare il vice Kean. Kayode? Deve solamente lavorare. L'anno scorso è stato un exploit imprevedibile, complice l'infortunio di Dodo.