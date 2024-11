Amoruso: “A gennaio servono fatti. C’è un rimpianto per la classifica”

"L'infortunio di Cataldi? Il polpaccio sono due settimane di assenza, dopo 4-5 giorni ti senti bene ma poi quando vai a scattare e saltare ti da problemi. Vedere un contesto di squadra che si muove così è bello. C'è voluto un po' all'inizio, tra alcuni giocatori, l'allenatore e capire cosa vuol dire vestire la maglia viola. Inoltre qualcuno si è dimenticato che la Fiorentina aveva perso 3 avversari di fila, le avversarie lo sanno e trovano motivazioni. Ben vengano le partite sporche, cimentano il gruppo e l'autostima sale. Dopo la vittoria contro la Lazio è cambiato tutto, ha fatto delle migliorie molto semplici. Il baricentro più basso non dipende molto dalla difesa a 3-4, già nel primo tempo contro la Lazio i "quinti" erano molto più bassi. Palladino è stato bravo ad essere umile, anche se col Monza e con il Venezia una vittoria l'avresti dovuta fare. Peccato perchè saresti stato primo in classifica. Ha cambiato sicuramente la sua fiducia su Biraghi e Quarta per esempio, poi è tornato indietro sui suoi passi."