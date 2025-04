Amoruso: “52 milioni per Kean sono pochi. Ormai lasciamo giocare troppo le piccole”

"Credo che sia stato giusto non giocare per la morte del Papa. Il calcio è lo sport più popolare al mondo, ed il Papa rappresenta l'Italia in tutto il mondo. Il problema per me nasce alla fonte, ovvero giocare per Pasqua. Prima si giocava il sabato tutto il turno, perchè non si può farlo pure ora?"

"La clausola da 52 milioni su Kean può essere attrattiva, per me sono pochi per uno come lui. Kean si diverte adesso, è facile vederlo. Non sono tanto i gol a renderlo protagonista, ma il modo in cui fa reparto, in cui fa battaglia sul campo. Può diventare interessante per la Liga, ma soprattutto per la Premier League. Alla Fiorentina manca lo step in avanti. Se a fine anno arrivi fuori dall'Europa sarà facile capire dove hai perso i punti. Manca lo step in avanti contro queste squadre, dove Palladino spesso non ha cambiato durante le gare, io ricordo le sue parole sulla duttilità della squadra. Beltran può spostare gli equilibri? Gudmundsson può spostare? Il primo no, mentre il secondo si. Certi giocatori devono stare sempre in campo. La Fiorentina ha voluto far vedere a Kean che c'è un progetto, muovendosi per tempo."