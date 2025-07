Amoruso: “2/3 nomi per alzare l’asticella. Pioli può giocare con la difesa alta”

Il parere di Lorenzo Amoruso sulla Fiorentina di Pioli che sta prendendo forma

Redazione VN 11 luglio - 18:36

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così delle ultime vicende di casa Fiorentina: "Chi mi convince di più a centrocampo dei nomi usciti? A me i nomi non interessano, mi interessano le caratteristiche che si cercano. Non abbiamo ancora idea di come la Fiorentina voglia giocare, qualcosa ci possiamo immaginare ma l'importante è portare 2-3 nomi di livello per alzare l'asticella e mi auspico che nell'anno che porta al centenario la società punti a qualcosa di più di quello fatto finora.

Centrali? Ne hai cinque, sono più che sufficienti e infatti due sono andati già via. Non credo che Pioli giocherà sempre con un sistema fisso, ad oggi serve un esterno destro che faccia il vice Dodò e che faccia rifiatare il brasiliano. Pioli giocherà con la difesa alta come al Milan? Lì aveva giocatori veloci come Tomori e Kalulu ma c'erano sempre due-tre giocatori che non rientravano. La Fiorentina arriva da un anno dove ha difeso molto basso ma abbiamo giocatori rapidi dietro, in particolare Comuzzo e Pongracic. Dipenderà da quale approccio avrà nelle partite con le piccole e in quelle con le big, e la prima idea l'avremo con le amichevoli in Inghilterra.

Martinelli? Ha qualità importantissime, bisogna capire se ha fatto dei miglioramenti. Certo, stare dietro a un fenomeno come De Gea serve, ma se va via per fare la panchina può restare qui. Ha bisogno di una Serie B da titolare, altrimenti può stare a Firenze a fare il secondo al posto di Terracciano dandogli un po' di pressione facendolo giocare in Conference e Coppa Italia".