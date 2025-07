Amerini: “Fiorentina in crescita, con due innesti può puntare alla Champions”

Secondo Amerini , il clima attorno alla squadra gigliata è molto positivo: “Firenze sta tornando ad essere una piazza ambita, molti calciatori oggi la considerano un traguardo. La dirigenza ha operato bene, tenendo giocatori di spessore come De Gea e Kean , e aggiungendo profili importanti come Dzeko e Fazzini. Se arriveranno altri due rinforzi di qualità, credo che questa squadra possa finalmente inserirsi stabilmente nella lotta per la Champions.”

Serve un altro centrocampista, ma la base è solida

Amerini ha poi parlato dell’assetto tattico e delle possibili mosse di mercato: “Pioli è un tecnico di grande livello, uno dei migliori in circolazione. L’organico è quasi completo, ma dipenderà anche da come giocherà la squadra. Se si opterà per due punte e un trequartista, servirà forse un altro attaccante. A centrocampo, con Fagioli, Mandragora e Fazzini, siamo a buon punto. Però un profilo fisico, che garantisca anche gol e pericolosità sui calci piazzati, potrebbe fare la differenza. Mi piace molto Sohm in questo senso.”