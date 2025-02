Ambrosini: “Che errore sull’angolo. Cosa poteva fare Darmian sul rigore?”

"L'Inter ha meritato la vittoria, soprattutto per l'approccio nei due tempi. Sul primo gol c'è un gravissimo errore, il protocollo parla chiaro, non può intervenire il Var. Questo oggettivamente è un errore grave. Il rigore per la Fiorentina? Cosa può fare Darmian, lui non può pensare di ritrarre il braccio. Per me è complicato dare un rigore così. La Fiorentina ha fatto una partita di sacrificio, e Kean non ha avuto occasioni da gol, pochi palloni giocabili. Contro il Como può anche provare Zaniolo attaccante, me lo aspetto"