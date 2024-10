Agresti: “Milenkovic zero rimpianti. La difesa traballa per colpa di due singoli”

Finora non ha fatto molto bene dietro la Fiorentina, anche se ora sta emergendo una suggestiva coppia composta da Ranieri e Comuzzo. Sono due ragazzi entrambi cresciuti nel vivaio viola e che adesso stanno formando la coppia difensiva centrale della squadra. Sono convinto che soprattutto al secondo vada dato il tempo necessario per crescere, anche se sta dimostrando di poterci star bene. La Fiorentina ha faticato molto a trovare difensori molto affidabili negli anni. Qualche stagione fa pensavo che Milenkovic potesse diventare un giocatore importante a livello internazionale, e invece alla fine non è mai esploso. E’ stato ceduto in estate ma credo che non ci neanche i presupposti per avere dei rimpianti con lui. Lo stesso Quarta a volte sembra essere piu importante quando si proietta in avanti, anziché quando difende. Non mi sembra che il problema principale sia comunque in difesa. La dirigenza gigliata sta provando anche investire sul mercato. Non è che ci sia una grande scelta in difesa, ma credo che la Fiorentina quest’anno abbia costruito un reparto che qualche garanzia la da. Da anni a Firenze cercano di trovare un equilibrio faticando molto, anche per colpa di alcuni singoli che non si sono confermati.