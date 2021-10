Radio Bruno: il programma per il rientro in campo di Gaetano Castrovilli

Non c'è pace per il numero 10 viola

Non sembra così imminente il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli, anzi. Come ha scritto anche la sua futura moglie sui social, l'infortunio ha rappresentato qualcosa di molto delicato e per questo il suo rientro in campo non è così imminente e dovrà avvenire con la massima cautela. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, il numero 10 tornerà ad allenarsi in gruppo nelle prossime settimane e per questo sarà a disposizione del mister intorno alla fine di ottobre/ inizio di novembre.