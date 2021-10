Lady Castrovilli non ci sta: “Vergogna, non sapete del trauma di Gaetano”

Castrovilli sta mordendo il freno per rientrare a disposizione di Italiano, ma il suo problema nasconde insidie evidentemente ingenti. Rachele risponde piccata ad un tifoso

Rachele Risaliti, futura sposa del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, ha preso le difese del compagno su Instagram, rispondendo al sarcasmo di un tifoso sotto a un suo post che vi riportiamo in calce: "Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, voi falsi tifosi non sapete cosa vuol dire stare fermo un mese, ma soprattutto non sapete niente sul trauma che ha avuto, quindi ancor di più Vergogna!".