Radio Bruno lancia il Viola Day: il 24 maggio diretta dalle 7 a notte fonda

Radio Bruno è già entrata nel clima partita e ha organizzato per mercoledì 24 maggio una giornata speciale dedicata completamente alla finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter. Il Viola Day di Radio Bruno comincerà alle 7 di mattina, con la rassegna stampa, e continuerà con una diretta ininterrotta per tutta la giornata per chiudere solo a notte fonda dopo il post partita, con la partecipazione di tutti gli opinionisti e i conduttori del Pentasport. Una trentina di protagonisti per accompagnare i viola nella sfida più affascinante degli ultimi anni.