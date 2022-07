Radio Bruno in diretta dalle 17:30 per il racconto di Fiorentina-Galatasaray

Sale il livello delle amichevoli dei viola e Radio Bruno è pronta a raccontarle. Oggi, alle 18, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfiderà il Galatasaray all'Untersberg Arena di Grodig, vicino a Salisburgo. Per il Pentasport di Radio Bruno sono presenti in Austria David Guetta e Giovanni Sardelli, che dalle 17:30 saranno in collegamento per la radiocronaca della partita. L’emittente radiofonica sta documentando i tifosi viola su tutto il ritiro austriaco e farà altrettanto nei prossimi giorni, anche con le prossime amichevoli.